ещё! выкл. сиськи
07.12.2024 09:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Манул Тимофей набрал идеальную форму к зиме.

Как рассказали РИА Новости в Московском зоопарке, кот на зажировке заметно округлился, стал пушистее, а его вес превысил 7 кг. Также у него порыжели бока.
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Манул

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