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08.12.2024 13:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Колоссы Мемнона в некрополе Фив, Египет, 1965 год, во время сезонного разлива Нила. Фото Элиота Элисофона.
1224x835, 338 Kb / Египет, колоссы, скульптура, река, наводнение, разлив, Нил, Фивы

Египет, колоссы, скульптура, река, наводнение, разлив, Нил, Фивы

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