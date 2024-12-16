ещё! выкл. сиськи
16.12.2024 14:09 | прочее от Real McCoy | комментарии: 2  ↓ 
«Мое любимое место на земном шаре находится всего в семи минутах ходьбы от дома Ниро Вулфа на Западной Тридцать пятой улице; это Херальд-сквер, где за десять минут можно увидеть больше разных типов людей, чем где-либо еще. Однажды я даже наблюдал, как один из верховных боссов мафии перед входом в универмаг посторонился, чтобы пропустить вперед через вращающуюся дверь преподавателя воскресной школы из Айовы. Если вы спросите, откуда я их знаю, то я честно признаюсь: видел я их впервые, но выглядели они точь-в-точь как босс мафии и преподаватель воскресной школы из Айовы.»
1920x1200, 633 Kb / New York, Herald Square, Macy's, Нью-Йорк, Геральд Сквер

New York, Herald Square, Macy's, Нью-Йорк, Геральд Сквер

комментарии
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kikos | 16.12.2024 14:54
что они там все делают, забастовка, митинг?
DimaS | 16.12.2024 15:01
Не пойму, что там пизда в светлых джинсах делает такое?
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