ещё! выкл. сиськи
18.12.2024 08:25 | тексты от kikos | комментарии: 3  ↓ 
Haпpягaют люди, кoтopыe вo вceм видят ceкcуaльный пoдтeкcт.
Xвaтит пepeдepгивaть и oбcacывaть эту тeму. Koнчaйтe ужe.
комментарии
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Vintorezz | 18.12.2024 08:35
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. и уже под этими обоями газета @Статскъй Фізкультурнікъ@, где в разделе смешных историй был напечатан этот баян!
kikos | 18.12.2024 08:57
Vintorezz (08:35), я здесь тебя каждый день вижу, представляешь какой ты баян?
Vintorezz | 18.12.2024 09:02
вы не путайте, божий дар с яичницей

)))))))))))))))))
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