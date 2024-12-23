ещё! выкл. сиськи
23.12.2024 09:28 | ссылки от mxx | комментарии: 8  ↓ 
Maria Zamora. Mama, el Baion!
Голландская певица. 1923-1996. Во время войны из-за проблем с немцами была вынуждена сменить репертуар (ковбойские песни) на испанский и латиноамериканский.
Некоторые песни особенно популярны среди русскоязычной публики. Особенно сейчас.


Maria Zamora, el baion, долбоеб

комментарии
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kikOS | 23.12.2024 09:39
Хорошая песьня - Ель байон... уже лет 40 не слышал.
Vintorezz | 23.12.2024 09:40
Мучачос...какие-то
marriarty | 23.12.2024 09:41
Очень робко. Без былого задора
Vintorezz | 23.12.2024 09:42
marriarty (09:41), Цензура, однако.
mxx | 23.12.2024 09:43
marriarty (09:41), ваше мнение очень важно для нас, продолжайте. а лучше скажи где ты сейчас? уже не в неньке?
marriarty | 23.12.2024 09:58
mxx (09:43), а тебя что лишили возможности смотреть ip пользователей?
mxx | 23.12.2024 11:52
marriarty (09:58), думаю это впн. проще спросить
marriarty | 23.12.2024 13:17
Без знания ip осинт не работает ?)
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