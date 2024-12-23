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23.12.2024 09:28 | ссылки от mxx | комментарии: 8 ↓
Maria Zamora. Mama, el Baion!
Голландская певица. 1923-1996. Во время войны из-за проблем с немцами была вынуждена сменить репертуар (ковбойские песни) на испанский и латиноамериканский.
Некоторые песни особенно популярны среди русскоязычной публики. Особенно сейчас.
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