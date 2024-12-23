ещё! выкл. сиськи
23.12.2024 11:33 | сиськи от DimaS | комментарии: 7  ↓ 

811x1055, 152 Kb / девушка, шляпка, шляпа, дыня, нож, дом, диван, Давид Дубницкий, David Dubnitskiy

девушка, шляпка, шляпа, дыня, нож, дом, диван, Давид Дубницкий, David Dubnitskiy

комментарии
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kikOS | 23.12.2024 11:36
Ох тыш бля!
kikOS | 23.12.2024 11:38
А зачем в тагах несколько раз головной убор писать?
DimaS | 23.12.2024 11:49
kikOS (11:38), это 2 разных по написанию слова.
kikOS | 23.12.2024 12:13
DimaS (11:49), Забей в поле поиска "шляп", она тебе выдаст шляпка, шляпочка, шляпулечка, шляпушечка и конечно же шляпа.
Лелик | 23.12.2024 13:27
kikOS (12:13), ученик превосходит учителя. Пустил слезу
Nick7rus | 23.12.2024 13:39
kikOS (12:13), шляпных дел мастер
Vintorezz | 23.12.2024 15:47
Судя по сиськам, это нейросеть))))))))))
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