ещё! выкл. сиськи
26.12.2024 19:39 | сиськи от kikos | комментарии: 5  ↓ 

1333x2000, 332 Kb / полка, книга, книги, кровать, постель, подушка

полка, книга, книги, кровать, постель, подушка

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 26.12.2024 19:52
@kikos, сиське маленькие, обвисшие. ноги толстые, песта бритая, литсо тупое... Тебе нравится фото от ИИ?
kikos | 26.12.2024 19:53
DimaS (19:52), это живая!
DimaS | 26.12.2024 19:54
kikos (19:53), не ври мне, ща спецыализды подтянуццо и решат, что это или фотожоп или ИИ.
kikos | 26.12.2024 20:13
DimaS (19:54), ))) я с фотосета взял.
DimaS | 26.12.2024 21:00
kikos (20:13), И что? Фотосет ИИ не может сгенерить? Не смешите мои тестикулы.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 134698 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 164 / 239| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer