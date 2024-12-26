ещё! выкл. сиськи
26.12.2024 19:54 | интересное от kikos | комментарии: 5  ↓ 
How to say “Snow” in your own language
1440x1440, 219 Kb / язык, language, снег

язык, language, снег

комментарии
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DimaS | 26.12.2024 19:56
Хочу там, где Borra, а то -20 за бортом уже чёт подзаебало. Сосульки на усах тоже.
DimaS | 26.12.2024 19:56
А турки на снег каркают...
kikos | 26.12.2024 20:12
DimaS (19:56), у нас ноль.. задолбала эта слякоть, -10 самый цимес!!
DimaS | 26.12.2024 21:01
kikos (20:12), самый норм -5С. И машина норм греется и не надо перчатки надевать.
ender77 | 26.12.2024 21:03
Опять нг без снега с грязью на асфальте?
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