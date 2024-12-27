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27.12.2024 19:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Утром 13 января 2024г в Пушкинском районе Петербурга начался пожар в складском комплексе онлайн-ритейлера Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. метров. Пожару присвоили самый высокий — пятый — ранг сложности.
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Пожар, Wildberries, склад, фура

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