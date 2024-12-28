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28.12.2024 06:17 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
В конце марта в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз Dali потерял управление и врезался в его опору. В результате обрушения в воду упали шесть рабочих, занимавшихся починкой дороги, все они погибли.
1100x700, 104 Kb / мост, контейнер, крушение, США, Балтимор, контейнеровоз, Dali

мост, контейнер, крушение, США, Балтимор, контейнеровоз, Dali

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