ещё! выкл. сиськи
31.12.2024 12:13 | тексты от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
Про 2025

Во-первых, число 2025 представляет собой квадрат суммы всех чисел от 1 до 9:

Кроме того, 2025 — это сумма кубов тех же самых чисел от 1 до 9:

И наконец, если сложить числа года 20+25 и возвести их в квадрат, мы снова получим 2025:
комментарии
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Nick7rus | 31.12.2024 12:42
А ещё сумма цифр числа 2025 равна 9
А ещё произведение цифр числа 2025 равна 0
А ещё...
kikOS | 31.12.2024 12:46
Вах, шайтан!!
болт | 31.12.2024 12:51
Что дает знание этой цифровой эквилибристики?
kikOS | 31.12.2024 13:23
болт (12:51), магия чисел!! Совсем не грамотный.
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