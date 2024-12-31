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31.12.2024 12:13 | тексты от IRS12 | комментарии: 4 ↓
Про 2025
Во-первых, число 2025 представляет собой квадрат суммы всех чисел от 1 до 9:
Кроме того, 2025 — это сумма кубов тех же самых чисел от 1 до 9:
И наконец, если сложить числа года 20+25 и возвести их в квадрат, мы снова получим 2025:
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