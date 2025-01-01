ещё! выкл. сиськи
01.01.2025 14:13 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Наш начальник считает,
что хороший работник
должен уметь сделать из
говна конфетку...
Сделали, подарили -
обиделся
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