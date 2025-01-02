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02.01.2025 11:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Уайт
Остров в Англии
Самый большой остров у побережья Англии, расположен в проливе Ла-Манш на расстоянии 5-8 км от побережья графства Хемпшир, отделён от острова Великобритания проливом Те-Солент. Административно образует церемониальное неметропольное и унитарное графство Айл-оф-Уайт. Входит в состав региона Юго-Восточная Англия. Столица и крупнейший город - Ньюпорт. Население - 138 тыс. человек.
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Маяк, остров, Англия

комментарии
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robokoteg | 02.01.2025 13:47
Любимый английский курорт зажиточных британских пенсов.

Скалы на переднем плане - The Needles.
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