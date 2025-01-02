ещё! выкл. сиськи
02.01.2025 11:32 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
В начале апреля Оренбургская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге
1100x700, 178 Kb / автомобиль, классика, ретро, лодка, паводок, наводнение, москвич, теплица

автомобиль, классика, ретро, лодка, паводок, наводнение, москвич, теплица

комментарии
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Artoor | 02.01.2025 13:58
Пламенный привет недомэру Казупице и его корешу Паслеру. Затопление не имело стихийного характера, а было рукотворным . Из-за того что на Ириклинском водохранилище поленились сделать заранее сброс (как всгда это делали) до весеннего паводка, уплыло куча домов, квартир, машин, гаражей садов-огородов. А Орская по документам "дамба" на деле оказалась просто заброшенной насыпью, на которую каждый год выделяются миллионы бюджетных средств.
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