ещё! выкл. сиськи
02.01.2025 11:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Черная пара, недавно переехавшая в "белый" район, смотрит на расистскую надпись перед их домом. Чикаго, США, 1957 год.
736x920, 140 Kb / ч/б, снег, пальто, США, негры, шляпа, black, надпись

ч/б, снег, пальто, США, негры, шляпа, black, надпись

комментарии
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sergeev | 02.01.2025 14:51
хорошо, что в россии такого ни когда и не было.
да, были лица кавказкой национальности, хохлы-салоеды, бульбаши, узкоглазые и черножопые, а так – да, дружба всех народов с единственно нормальным – русским.
kikos | 02.01.2025 15:01
sergeev (14:51), не просто единственно нормальным, а старшим(!) братом
kikos | 02.01.2025 15:08
подпись гласит - переехали в белый район, а зачем они провоцировали?
sergeev | 02.01.2025 15:17
kikos (15:01), да, это не шовинизм. просто старший брат :-D
kikos | 02.01.2025 15:25
sergeev (15:17), старший брат всегда прав. Если старший брат не прав - смотри пункт первый (администрация блога stanis)
sergeev | 02.01.2025 15:55
kikos (15:25), пока не получит пизды )
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