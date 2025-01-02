ещё! выкл. сиськи
02.01.2025 12:33 | интересное от IRS12 | комментарии: 2  ↓ 
Дополнение Horn of the Abyss для HoMM 3 получило обновление 1.7.2 с новой компанией и переработкой механик
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IRS12 | 02.01.2025 12:43
[+] Первая помощь даёт Палатке Первой Помощи свойство увеличивать здоровье всех существ в армии героя на 5/10/15% (с округлением вниз), пока Палатка не разрушена
kikos | 02.01.2025 15:12
IRS12 (12:43), с этим нужно срочно что то делать?
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