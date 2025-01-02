ещё! выкл. сиськи
02.01.2025 17:40 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Победительница премии FashionTV в номинации «Поэт года».
Кстати, Дарья Высоцкая не только поэт. Летом тот же FashionTV назвал ее «Бизнес-Леди года».
https://megapolistime.com/dary ... soczkaya-adept_nravstvennosti/
853x1280, 118 Kb / Поэт, премия, Дарья Высоцкая, кринж

Поэт, премия, Дарья Высоцкая, кринж

комментарии
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kikos | 02.01.2025 20:26
что будем делать?
Vintorezz | 02.01.2025 20:54
Наградить надо её!
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