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06.01.2025 03:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Американский истребитель P–38 "Lightning", обнаруженный в ледниках Гренландии в 1992 году
1000x653, 67 Kb / Лед, снег, истребитель, самолёт, Гренландия

Лед, снег, истребитель, самолёт, Гренландия

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