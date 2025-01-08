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08.01.2025 19:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Изобретатель баскетбола Джеймс Нейсмит тренируется со своей женой, Канзас, 1928 год.
Джеймс Нейсмит изобрел ставшую супер-мега популярной игру в 1891-м году, когда работал преподавателем физической культуры в христианском колледже в Спрингфилде.
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