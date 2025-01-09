ещё! выкл. сиськи
09.01.2025 11:12 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Первый день без оливье. Ломает нереально. Жизнь перестала играть красками. Будущее больше не кажется оптимистичным. Подступает депрессия.
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