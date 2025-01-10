ещё! выкл. сиськи
10.01.2025 12:53 | тексты от kikos | комментарии: 3  ↓ 
«Ты, в коричневом пальто, я, исчадье распродаж.
Ты — никто, и я — никто. вместе мы — почти пейзаж»
И. Бродский
700x1050, 97 Kb / светофор, тротуар, реклама, дорога, авто, бутылка, сумка, босоножки, каблук

светофор, тротуар, реклама, дорога, авто, бутылка, сумка, босоножки, каблук

комментарии
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Vintorezz | 10.01.2025 13:05
Как то пошловато, нету стиля...
Lohmotnya | 10.01.2025 13:06
Vintorezz (13:05), ну это ш актриссы порно, оно всегда почти без стиля
Vintorezz | 10.01.2025 13:07
Lana Rhodes и Stella Cox
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