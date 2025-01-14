ещё! выкл. сиськи
14.01.2025 07:53 | прочее от IRS12 | комментарии: 2  ↓ 

700x933, 81 Kb / Зима, снег, дорога, хлеб, укус, пакет, буханка, солнце, рассвет, закат

Зима, снег, дорога, хлеб, укус, пакет, буханка, солнце, рассвет, закат

комментарии
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HedgehogintheFog | 14.01.2025 08:54
я бы в теги добавил рассвет, если, конечно, это рассвет, все же красивый

и деревню, в деревне всё всегда вкуснее
Nick7rus | 14.01.2025 09:06
HedgehogintheFog (08:54), это закат
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