ещё! выкл. сиськи
17.01.2025 05:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Режим дня одинокого человека (1975 год)
595x780, 76 Kb / Часы, стрелки, циферблат, режим дня, одинокий человек

Часы, стрелки, циферблат, режим дня, одинокий человек

комментарии
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болт | 17.01.2025 09:10
если рабочий день с 8-00, то обед с 12 до часу. Ну и рабочий день с 8 до 18 тоже как-то странно выглядит. Переработка будет жуткая по концу месяца.
nihil777 | 17.01.2025 09:27
болт (09:10), нам показали одинокого трудоголика. ну и в графике среди рабочего времени и обеда заложена прогулка в 45 мин, что можно считать вторым обедом.
Vintorezz | 17.01.2025 10:12
Одинокая прогулка с размышлениями на свободные темы...
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