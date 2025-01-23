ещё! выкл. сиськи
23.01.2025 04:56 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1200x628, 125 Kb / Обама, Клинтон, Буш, президент, пиджак, галстук, США

Обама, Клинтон, Буш, президент, пиджак, галстук, США

комментарии
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KIKOs | 23.01.2025 09:13
Одному Бушу похуй, он вообще не меняется.. остальные на ладан дышат.
Vintorezz | 23.01.2025 09:25
Обама, как бы спрашивает: Ну что, кто следующий...?
Vintorezz | 23.01.2025 09:25
KIKOs (09:13), "ещё нас переживут" (с)
Vintorezz | 23.01.2025 10:15
KIKOs (09:13), он потому не меняется, потому что ему похуй...он не переживает ни за что)))))
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