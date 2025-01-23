|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
23.01.2025 19:30 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓
Chevrolet 409 — легендарный V8 двигатель производства General Motors начала 1960-х годов. Известен своей впечатляющей производительностью, двигатель 409 был популярным выбором в мускул-карах, таких как Chevrolet Impala и Chevrolet Biscayne. Он был доступен в различных конфигурациях, с выходом от 360 до 425 л.с. Двигатель получил известность в автоспорте и драг-рейсинге, став символом американской мышцы. Выпуск 409 был в конечном итоге прекращен в середине 1960-х годов, но его наследие как один из культовых двигателей эпохи мускул-каров сохраняется.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 135092 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 156 / 239| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————