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23.01.2025 19:30 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Chevrolet 409 — легендарный V8 двигатель производства General Motors начала 1960-х годов. Известен своей впечатляющей производительностью, двигатель 409 был популярным выбором в мускул-карах, таких как Chevrolet Impala и Chevrolet Biscayne. Он был доступен в различных конфигурациях, с выходом от 360 до 425 л.с. Двигатель получил известность в автоспорте и драг-рейсинге, став символом американской мышцы. Выпуск 409 был в конечном итоге прекращен в середине 1960-х годов, но его наследие как один из культовых двигателей эпохи мускул-каров сохраняется.
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двигатель, Chevrolet

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