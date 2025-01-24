ещё! выкл. сиськи
24.01.2025 18:41 | прочее от Fred | комментарии: 3  ↓ 
Ducati 996R, это очень специальная ограниченная серия, поскольку все 350 экземпляров были доступны для продажи только в интернете 12 сентября 2000 года по цене 26 200 евро. Вся партия была продана всего за восемь часов. Впоследствии было произведено и немедленно продано еще 150 экземпляров.
1712x2560, 568 Kb / мотоцикл, Ducati, 996R

мотоцикл, Ducati, 996R

комментарии
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Vintorezz | 24.01.2025 18:44
https://www.drive2.ru/b/2896522/
Fred | 24.01.2025 18:55
@vintorezz 18:44 Спасибо за статью.
Как можно забыть такую красоту? Скорее всего, у владельца был другой мотоцикл, разбился и погиб.
sergeev | 24.01.2025 19:25
Гавно. Вот Уралы – вот то мотоциклы. Потом из него BMW стали делать.
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