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24.01.2025 18:41 | прочее от Fred | комментарии: 3 ↓
Ducati 996R, это очень специальная ограниченная серия, поскольку все 350 экземпляров были доступны для продажи только в интернете 12 сентября 2000 года по цене 26 200 евро. Вся партия была продана всего за восемь часов. Впоследствии было произведено и немедленно продано еще 150 экземпляров.
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