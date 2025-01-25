ещё! выкл. сиськи
25.01.2025 18:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Первый в мире океанский броненосный крейсер "Генерал - Адмирал". Российская империя, 1893 г.
1280x953, 353 Kb / ч/б, корабль, крейсер, парус, Генерал, Адмирал, лодка, шлюпка, матрос

ч/б, корабль, крейсер, парус, Генерал, Адмирал, лодка, шлюпка, матрос

комментарии
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akel | 25.01.2025 22:20
Мда, уже 40 лет назад Британия и другие показали преимущества кораблей на паровой тяге, а тут конец XIX века и парусник.
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