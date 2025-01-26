ещё! выкл. сиськи
26.01.2025 11:15 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Советский фотоаппарат Смена-8 — самый массовый в мире фотоаппарат, суммарный выпуск которого превысил 21 миллион экземпляров! По более точным данным самого ленинградского объединения ЛОМО был выпущен 21 041 191 штука. Модель вышла настолько удачная и востребованная, что производилась двадцать лет (с 1970 по 1990 год).

На фотографии конвейер по производству фотоаппарата СМЕНА-8м (Объединение ЛОМО, Ленинград, 1973 год).
700x923, 139 Kb / фотоаппарат, смена, ч/б, конвейер, СССР, Ленинград

фотоаппарат, смена, ч/б, конвейер, СССР, Ленинград

комментарии
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болт | 26.01.2025 11:20
Был у меня такой. Там даже на шкале резкости не было метров. Какие-то значки. Типа человечков. А фотки получались довольно четкими.
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