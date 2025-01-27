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27.01.2025 07:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Павильон СССР на Экспо-70, Осака (Япония), 1970 год

Темой выставки был девиз: «Прогресс и гармония на службе человечества».
1280x853, 229 Kb / Выставка, флаг, СССР, Япония, шпиль, горы, серп и молот

Выставка, флаг, СССР, Япония, шпиль, горы, серп и молот

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