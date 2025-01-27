ещё! выкл. сиськи
27.01.2025 13:14 | интересное от mxx | комментарии: 1  ↓ 
"На войне политики дают патроны, богатые дают еду, а бедные дают своих детей. Когда война заканчивается политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продукты, а бедные ищут могилы своих детей."
— Сербская пословица
комментарии
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KIKOs | 27.01.2025 14:08
Привет, серб!! )
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  6
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