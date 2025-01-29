ещё! выкл. сиськи
29.01.2025 20:09 | сиськи от shura-df | комментарии: 5  ↓ 

825x2447, 424 Kb / Бревна, часы, туфли, колокольчик, кресло, ковер, ваза, картины, уши,чулки, ноги, лобок, пара, поводок, платье, фата

Бревна, часы, туфли, колокольчик, кресло, ковер, ваза, картины, уши, чулки, ноги, лобок, пара, поводок, платье, фата

комментарии
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DimaS | 29.01.2025 20:39
Они охуеют, когда эти чурки в камине подожгут.
nihil777 | 29.01.2025 21:02
DimaS (20:39), особенно, если учесть что камин и чурки - муляж
DimaS | 29.01.2025 21:28
Да я уже молчу, что бельё в матильдовое междогубье запихали.
DimaS | 29.01.2025 21:29
nihil777 (21:02), Чурки нормальные, а вот с камином да, беда.
shura-df | 29.01.2025 23:19
Предоолагаю, что это не камин, а соседствующая с ним ниша для дров. Ну, дрова, конечно, всё равно подозрительного размера.
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