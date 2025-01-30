ещё! выкл. сиськи
30.01.2025 11:44 | картинки от nihil777 | комментарии: 4  ↓ 
долго думал, ставить галку "следить за комментариями" или не ставить
1600x1582, 391 Kb / комментарий, дозор

комментарий, дозор

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
P.S. | 30.01.2025 13:57
"и тысячу лет они рассказывали ему такие пошлые анекдоты, что он аж состарился и стал похож на актёра какого-то там"
сорри, точно не процитирую, последний раз смотрел лет 15 назад)))
Любимый момент это конечно с совой: "ты на что смотришь?" "да вот, тёрка светится" XD
keke | 30.01.2025 15:50
keke | 30.01.2025 15:53
Ну и каверок от Пушного с Бачило был прикольный: http://pushnoy.ru/resource/_au ... chilo-aha-ru_NoDoZo_fixed2.mp3
Moveton | 30.01.2025 16:12
Мне уже минимум год местные уведомления сами перестали приходить. Или это не про этот блог?
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 135162 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 137 / 233| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer