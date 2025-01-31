ещё! выкл. сиськи
31.01.2025 07:18 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Андрей сам готовит, убирает, стирает, моет и даже шьёт. Короче, этому мерзавцу от женщин нужен только секс.
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Vintorezz | 31.01.2025 08:07
Это из КВНа 20-ти летней давности)
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