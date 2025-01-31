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31.01.2025 17:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Финал «Уимблдон–1996»

23–летняя обнаженная Мелисса Джонсон пробегает мимо теннисистов Рихарда Крайчека и Маливая Вашингтона. После Крайчeк заявил, что пробегавшая Мелисса вдохновила его на победу, а Вашингтон наоборот списал свой проигрыш на то, что все его мысли были заняты не матчем, а пробежавшей девушкой.
1140x899, 221 Kb / Мелисса Джонсон, Уимблдон, ракетка, теннис большой, стадион

Мелисса Джонсон, Уимблдон, ракетка, теннис большой, стадион

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