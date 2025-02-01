ещё! выкл. сиськи
01.02.2025 20:30 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Билл Клинтон даёт Борису Ельцину мастер-класс игры на саксофоне. Москва 1994 год
900x638, 99 Kb / Билл Клинтон, Борису Ельцину, саксофон, галстук, пиджак, картина, елка

Билл Клинтон, Борису Ельцину, саксофон, галстук, пиджак, картина, елка

комментарии
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nihil777 | 01.02.2025 21:21
вдень рождения бори. Указом президента РФ в 93 всех из техникумов призвали на срочную, через полгода после учебки этих призывников началась Чеченская война, где многие мои однокурсники полегли. Светлая им память
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