ещё! выкл. сиськи
01.02.2025 20:43 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Урок физкультуры на лыжах. Мост через реку Тура в Тюмени. 1960-70-е гг. Фотограф: Дин Конгер.
1280x867, 180 Kb / мост, река, Тюмень, физкультура, СССР, лыжник

мост, река, Тюмень, физкультура, СССР, лыжник

комментарии
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Lex72 | 01.02.2025 21:48
А в 1982-м этот мост у нас рухнул. Был деревянный и несколько раз горел. Зато теперь мостов понастроили. :-)
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