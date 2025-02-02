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02.02.2025 12:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

892x728, 121 Kb / Комета, ресторан, СССР, пляж, Мартин Парр, Ялта, Крым

Комета, ресторан, СССР, пляж, Мартин Парр, Ялта, Крым

комментарии
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блаблы | 02.02.2025 15:05
это ж "метеор", а не комета.
В Ульяновске вон недавно тоже его поставили в парке, с планами сделать внутри то ли кафешку, то ли музей.

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