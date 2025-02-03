ещё! выкл. сиськи
03.02.2025 11:20 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 9  ↓ 
Новости культуры!

Канье Уэст пришёл на «Грэмми-2025» со своей голой женой Бьянкой Цензори
3000x4500, 628 Kb / Гремми, Канье Уэст, платье, голая, очки, футболка, премия, бритая, Bianca Censori, Kanye West

Гремми, Канье Уэст, платье, голая, очки, футболка, премия, бритая, Bianca Censori, Kanye West

комментарии
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nihil777 | 03.02.2025 12:14
фрики такие...
Антас | 03.02.2025 12:15
Эдак скоро и сексом на дорожке займутся на каком-нибудь Оскаре...
snick | 03.02.2025 12:53
Лютая дичь... От избытка бабла уже вкрай захерели. На завод бы их...
болт | 03.02.2025 12:58
да и мужик не в смокинге
keke | 03.02.2025 13:02
Бьянке стоит поменять фамилию с Цензори на Безцензори (Uncensori?) :D
DimaS | 03.02.2025 13:19
На видео меня удивляло одно - она постоянно низ "платья" вниз подтягивала. Зачем??? xDDD
Vintorezz | 03.02.2025 13:22
DimaS (13:19), ну оно видимо задирается вверх, складки мешают прозрачности)
Vintorezz | 03.02.2025 13:57
Хорошо, что мужик пока одетый)
Vintorezz | 03.02.2025 13:58
А был фильм, окно в Париж, там музыканты были без штанов)
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