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04.02.2025 05:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
RP FLIP: единственное судно-перевертыш, которое может принять вертикальное положение

RP FLIP, или Floating Instrument Platform, — уникальное и единственное в своем роде несамоходное исследовательское судно, конструкция которого позволяет ему «висеть» на воде, словно поплавок.

https://www.techinsider.ru/tec ... prinyat-vertikalnoe-polojenie/
2000x1334, 386 Kb / RP FLIP, судно, море, корабль, перевертыш, поплавок, США, лодка

RP FLIP, судно, море, корабль, перевертыш, поплавок, США, лодка

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Vintorezz | 04.02.2025 05:48
Vintorezz | 04.02.2025 05:49
Vintorezz | 04.02.2025 05:49
болт | 04.02.2025 08:32
Кажись было уже
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