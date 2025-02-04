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04.02.2025 17:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Сестры-близнецы Хэмилтон на премьере "Терминатор 2: Судный день", США, 1991 год.

Лесли, сестра–близнец Линды Хэмилтон, по специальности медсестра, но и она снялась в фильме "Терминатор 2: Судный день" в паре эпизодов.
2000x1334, 620 Kb / Терминатор, блезнецы, Хэмилтон, платье, Линда Хэмилтон

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