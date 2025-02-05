ещё! выкл. сиськи
05.02.2025 11:02 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Кадр со съемок фильма Сергея Эйзенштейна 'Иван Грозный'. Малюта Скуратов (актер Михаил Жаров) у гроба царицы Анастасии (актриса Людмила Целиковская). Перекур.
2048x1536, 388 Kb / ч/б, гроб, сигарета, Иван Грозный, Малюта Скуратов, Михаил Жаров, царица, Анастасия, корона, кокошник

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