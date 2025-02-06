ещё! выкл. сиськи
06.02.2025 06:35 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Николай II
Последний император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский из династии Гольштейн-Готторп-Романовых. Полковник гвардии; кроме того, от британских монархов имел звания адмирала флота Королевского ВМФ Великобритании и фельдмаршала британской армии.
755x1024, 62 Kb / Царь, Николай, ружье, император, шинель, солдат, шляпа

Царь, Николай, ружье, император, шинель, солдат, шляпа

комментарии
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.bsa | 06.02.2025 10:18
Стой, кто идёт!
- Стою!
- Стреляю!
kikOS | 06.02.2025 12:35
.bsa (10:18), Стой, стрелять буду..
- Стою!
-Стреляю.
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