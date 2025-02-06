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06.02.2025 23:38 | картинки от Саныч | комментарии: 1  ↓ 

604x486, 82 Kb / Вселенная, разум, космос

Вселенная, разум, космос

комментарии
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Warg | 07.02.2025 06:07
Я думаю мы не совпадаем просто по времени ни с кем, та вселенная которая нам видна не содержет следов техногенной цивилизации. А даже если б и содержала то сигнал прошедший миллион лет не нуждаетс в ответе так как скорее всего придет к руинам цивилизации.
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