ещё! выкл. сиськи
10.02.2025 17:29 | тексты от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
Одни кричали:
- Это наша земля
Другие кричали:
- Нет, она наша!
Земля прошептала:
- Вы все мои...
комментарии
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Artoor | 10.02.2025 21:02
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