ещё! выкл. сиськи
10.02.2025 18:23 | интересное от .bsa | комментарии: 3  ↓ 
Ла-Тортуга, также Тортуга (исп. Isla La Tortuga - Черепаший остров) - скалистый необитаемый остров в Карибском море, принадлежащий Венесуэле, у северного побережья Южной Америки, южнее Подветренных островов. Второй по величине океанический остров Венесуэлы, после Маргариты, расположенной восточнее. Административно относится к Федеральным владениям Венесуэлы. Находится в федеральной собственности и контролируется Военно-морскими силами Венесуэлы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0
1024x683, 168 Kb / la tortuga, остров, пляж, лодки, люди

la tortuga, остров, пляж, лодки, люди

комментарии
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DimaS | 10.02.2025 18:49
А ещё на Тортуге бывал капитан Джек Воробей. Я по ТВ видел.
.bsa | 10.02.2025 20:03
Америго Веспучи так спешил к новым землям что не удосужился дать имя острову, индейцы называли черепаший остров, Христофор Колумб и Алонсо де Охеда также не нанесли остров на карту.
.bsa | 10.02.2025 20:18
DimaS (18:49), Пиратский свод законов гласит: (не взводить курки в пороховом трюме)
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