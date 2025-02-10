|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
10.02.2025 18:23 | интересное от .bsa | комментарии: 3 ↓
Ла-Тортуга, также Тортуга (исп. Isla La Tortuga - Черепаший остров) - скалистый необитаемый остров в Карибском море, принадлежащий Венесуэле, у северного побережья Южной Америки, южнее Подветренных островов. Второй по величине океанический остров Венесуэлы, после Маргариты, расположенной восточнее. Административно относится к Федеральным владениям Венесуэлы. Находится в федеральной собственности и контролируется Военно-морскими силами Венесуэлы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0
la tortuga, остров, пляж, лодки, люди
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 135303 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 142 / 221| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————