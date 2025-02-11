ещё! выкл. сиськи
11.02.2025 13:32 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
"Дирижабль" над пляжем Тамарама. Австралия, Сидней, 1908 год.
775x1076, 301 Kb / Дирижабль, Австралия, Сидней, пляж

Дирижабль, Австралия, Сидней, пляж

комментарии
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саныч | 11.02.2025 14:26
Мне кажется или это пиздёж? Может ИИ. Такой маленький объём газа не смогёт поднять такое количество груза. Хотя хз, может этот пузырь наполнен антигравитационным веществом или другими препаратами.
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