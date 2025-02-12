ещё! выкл. сиськи
12.02.2025 07:30 | тексты от IRS12 | комментарии: 6  ↓ 
А что если Ленин лежит в мавзолее потому, что его заколдовала злая фея, и если его поцеловать, то заклятие спадет, а СССР вернется?
комментарии
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Vintorezz | 12.02.2025 08:17
Так, давно бы уже зацеловали, если так)))
болт | 12.02.2025 10:10
Vintorezz (08:17), он за стеклом, как его поцелуешь
Vintorezz | 12.02.2025 10:38
болт (10:10), Вот поэтому и не целуют)))), а так бы...
siv237 | 12.02.2025 11:53
было с харламовым вроде
P.S. | 12.02.2025 12:00
Так вот какой-то чел пару раз и пытался, а ему не дали, сказали псих
P.S. | 12.02.2025 12:01
а, ну, или пьяный))
https://www.rbc.ru/society/06/ ... /2023/63e124769a79475fbc9455e0
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