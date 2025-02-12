ещё! выкл. сиськи
12.02.2025 07:59 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Вы не задумывались, почему лису в русских народных сказках называют Патрикеевной? Потому что она рыжая. Её отца звали Патриком. Ирландка она. По папе.
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ulfr | 12.02.2025 11:28
В Большом толково-фразеологическом словаре М. И. Михельсона сказано, что Лиса получила отчество в честь литовского князя Патрикея Паримонтовича (в других источниках – Наримунтовича, Наримантовича), жившего в XIV веке.
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