12.02.2025 16:45 | интересное от KIKOs | комментарии: 2 ↓ от John Currin / Мистер Прошка



Американский художник John Currin родился в 1962 году в Боулдер, штат Колорадо. Основу его работ составляет социальная сатира со свойственными американскому китчу грубостью и абсурдом. Он не только рейтинговый, но еще и высокооплачиваемый, а также хорошо продаваемый художник. В рейтинге британской газеты The Times - рейтинг 200 самых лучших живописцевв ХХ века - он занимает 196 место.

При создании своих гротескных картин с провокационными сюжетам Каррин вдохновляется живописью Ренессанса, американской журнальной иллюстрацией 1950-х годов и фотографиями с изображением анорексичных моделей.

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