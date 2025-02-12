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12.02.2025 16:45 | интересное от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
John Currin / Мистер Прошка

Американский художник John Currin родился в 1962 году в Боулдер, штат Колорадо. Основу его работ составляет социальная сатира со свойственными американскому китчу грубостью и абсурдом. Он не только рейтинговый, но еще и высокооплачиваемый, а также хорошо продаваемый художник. В рейтинге британской газеты The Times - рейтинг 200 самых лучших живописцевв ХХ века - он занимает 196 место.
При создании своих гротескных картин с провокационными сюжетам Каррин вдохновляется живописью Ренессанса, американской журнальной иллюстрацией 1950-х годов и фотографиями с изображением анорексичных моделей.
1044x1316, 540 Kb / шарф, горошек, ремень, шарф, купальник, картина, рисунок

шарф, горошек, ремень, шарф, купальник, картина, рисунок

комментарии
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ozza | 12.02.2025 20:00
Какой Прошка? Это
John Currin. The Neverending Story. 1994.
kikos | 12.02.2025 21:49
ozza (20:00), мистер Прошка.
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