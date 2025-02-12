ещё! выкл. сиськи
12.02.2025 17:08 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
- Ласточки летают низко,
.... я уже не тр**алась полгода.
- Ты к чему это??
- К дождю.
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